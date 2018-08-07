В России появились штрафстоянки для коров

В некоторых российских регионах оборудованы штрафные стоянки для домашнего скота. Таким образом власти намерены решить проблему бесконтрольного выгула крупных животных.

На дорогах близ сельских поселений случаются ДТП с участием коров и лошадей. К сожалению, такие происшествия приводят к человеческим жертвам, животные тоже получают увечья. Сотрудниками патрульной службы отмечены и автокатастрофы со смертельным исходом, которые произошли из-за того, что табун неожиданно выбежал на трассу.

Наверное, в подобной ситуации оказывался каждый второй, путь которого пролегает через небольшой районный центр или деревушку. Коровы и лошади выходят на проезжую часть, но они не способны спокойно передвигаться по ней. Как правило, животные боятся автомобилей, которые двигаются на огромной скорости. В результате этого происходит ДТП.

Для того, чтобы не допустить аварии, в некоторых регионах страны ввели штраф за прогуливающийся скот. Например, в Астраханской области штраф за корову может достигнуть в сутки до двух тысяч рублей и больше, так как животных не просто держат в этих загонах, но за ними еще ухаживают и доят их. При этом, хозяин сможет забрать свою корову только после того, как представит документы или справки из ветеринарии, подтверждающие собственность на животное.