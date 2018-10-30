В России появится электронная трудовая книжка?

Началось общественное обсуждение нового законопроекта о введении на территории страны электронной трудовой книжки. Об этом информирует пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен для общественного обсуждения законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде)».

Новый закон предполагает создание «электронной трудовой книжки», в которую будет заноситься все сведения о трудовой деятельности работника: о выполняемой работе и должности, переводах на другую постоянную работу, об увольнении, а также основания прекращения трудового договора. Сообщается, что сведения об образовании и награждениях (поощрениях) включены не будут.

Предполагается, что все сведения от трудовой деятельности работников будут вестись только в электронном виде начиная с 1 января 2021 года. А с 1 января 2027 года электронные трудовые книжки полностью заменят трудовые книжки на бумажном носителе.