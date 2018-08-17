В России создадут центры помощи родителям

Глава министерства просвещения Ольга Васильева сообщила о создании центров помощи родителям на всей территории России. Соответствующий адресный проект «Современные родители» входить в девятку проектов, составляющих национальный проект «Образование».

– Мы будем создавать центры помощи родителям по всей стране. Особенно это касается родителей детей с ОВЗ и родителей, чьи дети очень маленькие, потому что это особая наша забота. И конечно, в таких центрах помощь получат родители детишек, которые не посещают детский сад. Внимание будет уделяться коррекции и раннему развитию, потому что, фактически, в период раннего развития закладывается всё, – цитирует министра пресс-служба ведомства.

Ольга Юрьевна уточнила, что методики работы и адресной помощи родителям разрабатываются совместно с Национальной родительской ассоциацией.