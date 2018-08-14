В российских школах пройдёт апробация программы дошкольного образования

В некоторых регионах России пройдет апробация адаптированной образовательной программы дошкольного образования обучающихся с РАС. Об этом стало на селекторном совещаннии Минпросвещения РФ, сообщается на сайте ведомства.

С целью оказания качественной своевременной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) разработана примерная образовательная программа дошкольного образования.

Апробация указанной программы пройдет в Воронежской, Псковской, Псковской, Тамбовской и Тюменской областях, в Краснодарском крае и Москве.