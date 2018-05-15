В РТ создали Координационный совет по защите прав потребителей

Май 15, 2018 0

В Татарстане создали Координационный совет по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РТ, пишет ИА «Татар-информ». 

Орган призван обеспечить создание благоприятных условий для обеспечения прав татарстанских потребителей.

Координационный совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета. Председателем Совета назначен Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Его заместителями в Совете стали заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, руководитель Госалкоинспеции РТ Жаудат Ахметханов, а также руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

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