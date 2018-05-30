В РТ увеличат количество мечетей, в которых будут проходить курсы по изучению татарского языка

Духовное управление мусульман Татарстана планирует увеличить количество мечетей, в которых будут проходить курсы татарского языка «Без — татарлар!». Об этом на ифтаре, организованном для журналистов, сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Глава ДУМ РТ подчеркнул, что курсы пользовались популярностью у татарстанцев, их проведение будет продолжено.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что муфтият Татарстана и дальше продолжит работу по сохранению татарского языка.

Бесплатные трехмесячные курсы по изучению татарского языка стартовали в феврале 2018 года по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в казанских мечетях — Закабанная, «Гаилэ», «Тынычлык», «Энилэр», «Ярдэм», «Марджани» и нескольких мухтасибатах республики. Обучение в рамках курса прошло в двух направлениях: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама».

По материалам ИА «Татар-информ».