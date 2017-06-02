В «Салават Купере» работы по благоустройству завершатся к 30 августа

Об этом заявил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев в ходе обсуждения строительства домов по программе социальной ипотеки в жилом комплексе «Салават Купере» с участием нынешних и будущих жителей, ждущих заселения.

«Президент Татарстана в январе этого года совершил личный объезд микрорайона М-14 и жилого района «Салават Купере». Он поручил обеспечить завершение строительства домов не позднее 15 сентября 2017 года. С 10 января мы провели более 138 штабов», – отметил Ильшат Гимаев.

За прошедшие 5 месяцев по микрорайону М-14 два дома заселены в торжественной обстановке. Третий дом завершен строительством, и 20 июня начинается проверка Госстройнадзора. Заселение планируется к началу июля.

По жилому району «Салават Купере» за январь – май были заселены два дома 13-1 и 12-4. Дом 10-5 завершен строительством и проходит этапы проверки.

«К 26 июня завершаем монолитные работы по домам 12-4 и 12-1. В жилом доме 12-5 подрядчиком “Строитель плюс” было очень динамично и оперативно сделан рывок: кран башенный уже демонтирован, отделочные работы практически завершаются. Фронта отданы сетевым компаниям, чтобы проложить сети водоснабжения и канализования», – сообщил замминистра.

Он заявил, что в ЖК «Салават Купере» к 30 августа должны быть завершены все работы по уличному освещению, укладке газона и асфальтобетонного покрытия. Кроме этого, полным ходом идет строительство школы на 1224 места. «Школа строится оперативными темпами. Цоколь фактически подрядчиком «Ак Таш» выведен, ведутся работы по первому этажу. Никаких сомнений нет, что школа будет сдана в сентябре 2018 года», – подчеркнул Ильшат Гимаев.

Стало известно, что для оказания медицинской помощи жителям комплекса «Салават Купере» выделено здание площадью 979 квадратных метров.

«Сейчас заключен договор аренды с Госжилфондом по адресу: ул. Зилантовская, д. 20. К 1 сентября будут сданы первые 300 квадратных метров, вторые 300 квадратов будут сданы по мере расширения жителей до декабря месяца, и третьи 300 кв. метров запланированы для оказания детской медицинской помощи», – сообщил начальник Управления здравоохранения Минздрав РТ Ильнур Халфиев.

С 1 сентября поликлиника начнет прием взрослого населения.