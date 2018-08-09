В школах и детсадах введут «утренние фильтры»

Август 9, 2018 0

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому главам регионов рекомендовано обеспечить своевременное введение «утренних фильтров» в школах и детских садах.  Соответствующий документ опубликован на сайте «Российской газеты».

«Утренние фильтры» -это осмотр детей. Данная мера призвана уменьшить риск распространения гриппа и ОРВИ в школах и детских садах.

Врачи или учителя детсадов и школ должны будут осматривать детей по утрам и при подозрении на заболевание отправлять домой. Новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в осенне-зимний период. Проверки начнутся уже с сентября.

 

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