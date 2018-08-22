В школах Казани не хватает учителей начальных классов, математики, русского языка и физики

Сегодня в системе образования работают около 17 тысяч педагогов, из них 29% в возрасте до 35 лет. В новом учебном году приступают к работе более 200 молодых специалистов, 25 из которых являются победителями гранта «Наш новый учитель», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Начальник Управления образования города рассказал, что сейчас еще остаются открытыми вакансии учителей начальных классов (не хватает 50 специалистов), математики (12), русского языка (10) и физики (6). Учителя будут приниматься на работу до конца августа.

Также сообщается, что, если к тому моменту останутся незакрытые вакансии, то будет увеличена нагрузка имеющимся педагогам.