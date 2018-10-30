В школах Татарстана проходит Единый урок по безопасности в сети Интернет

Согласно составленному Министерством образования и науки РФ календарю образовательных событий, 30 октября – день проведения в российских школах Единого урока по безопасности в сети Интернет.

Единый урок по безопасности в сети Интернет – это цикл мероприятий, направленный на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности школьников.

Инициатором создания Единого урока выступила спикер Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко. Урок реализуется при поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития интернета, федеральных и региональных органов власти.

Единый урок по безопасности в сети интернет проводится в России уже четыре года. В 2017 году в Едином уроке приняли участие более 33 000 школ по всей стране.