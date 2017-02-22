В шоу «Модный приговор» сменился ведущий

Сменился ведущий популярной программы «Модный приговор» на Первом канале. Художник-экспериментатор Андрей Бартенев займёт кресло А. Васильева с первого марта. Об этом сообщается на сайте канала.

О причинах замены ничего не известно. Напомним, с ноября 2009 года программу вел историк моды А. Васильев, который в своё время сменил модельера В. Зайцева.

А. Бартенев — художник и модельер. Он известен перформансами в эпатажных костюмах, мало похожих на одежду. Среди организованных им акций — «Спящие красавицы», «Минеральные воды», «Нижнее белье для Африки», проект «Ботанический балет», фестиваль иллюстрации «Институт улыбки», выставка «Люби кутюр!».