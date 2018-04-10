В Совете Федерации обсудили поддержку и развитие сельских школ

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялись парламентские слушания, посвящённые развитию сельской школы в России. В мероприятии приняла участие заместитель министра образования и науки Татьяна Синюгина, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
Правительству России было предложено рассмотреть возможность дополнительной финансовой поддержки малокомплектных образовательных организаций, расположенных в сельских населённых пунктах, а также оказывать регионам содействие в создании сети образовательных центров выявления и поддержки одарённых детей.
— В сельской школе, как и в городской, должны быть созданы современные условия для получения качественного образования. Вне зависимости от того, что школа маленькая, малочисленная, качество образования в ней должно быть соответствующим, — сказала замминистра.