В Совете Федерации обсудили поддержку и развитие сельских школ

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялись парламентские слушания, посвящённые развитию сельской школы в России. В мероприятии приняла участие заместитель министра образования и науки Татьяна Синюгина, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Правительству России было предложено рассмотреть возможность дополнительной финансовой поддержки малокомплектных образовательных организаций, расположенных в сельских населённых пунктах, а также оказывать регионам содействие в создании сети образовательных центров выявления и поддержки одарённых детей.