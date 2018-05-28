В столице Татарстана появится первый общественный огород

В Горкинско-Ометьевском лесу Казани появится специальная клумба, где дети смогут выращивать зелень и овощи и ухаживать за ними в течение всего лета, а в сентябре оценить урожай. На деловом понедельнике глава дирекции Алсу Саетова рассказала об этой необычной идее.

«Это очень широко распространенная практика в европейских парковых зонах. Недавно она появилась в Москве в Парке Горького и сейчас пришла в Казань. Это пока первый опыт, надеемся, что он приживется и появится в других общественных пространствах и, возможно, не только в больших парках, а на дворовых территориях, если это цивильно будет организовано», приводит слова Алсу Саетовой ИА «Татар-информ».