В Татарстане могут построить мусороперерабатывающий завод по японским технологиям

На мусоросжигательном заводе в Татарстане предположительно будут использоваться именно японские технологии, точнее, японско-швейцарские, от компании HitachiZosenInova, сообщает ИА «Татар-информ».

«Проектная часть в нулевой стадии. Японско-швейцарская компания HitachiZosenInova готовит базовый проект. Затем российский проектный институт будет этот базовый проект адаптировать уже под российские стандарты для прохождения государственной экспертизы», — рассказал глава АГК-1 (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Тимофеев.

Как стало известно, проектная документация по созданию в республике мусоросжигательного завода будет готова к лету 2018 года, само строительство подрядчики планируют начать ближе к осени.

Японцы в технологиях по сжиганию отходов продвинулись дальше всех. Благодаря тому, что они хорошо разделяют мусор, объем и удельный вес таких отходов, которые не могут быть вторично использованы, очень небольшой. Поэтому японцы для того, чтобы утилизировать такую небольшую часть мусора применяют особую технологию плавильных печей, когда эта масса сжигается на очень большой температуре — примерно 1,5 тыс. градусов по Цельсию и выше. Компоненты шлака, который остается на выходе после сжигания, являются еще более качественными. Однако эта технология очень дорогостоящая, и для нее требуются определенные условия.

Захоронение отходов в Швейцарии вообще полностью запрещено. В стране функционирует 30 МСЗ, на которых сжигается 2,8 млн тонн мусора в год (около 50 процентов от всех твердых коммунальных отходов). Остальные отходы перерабатываются во вторичное сырье, органические отходы — в компост.

А вот бизнесмены из КНР уверены, что их технология ближе российской специфике чем японско-швейцарские разработки и они заинтересованы в сотрудничестве по проектам строительства завода по термическому обеззараживанию отходов в Татарстане, об этом на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым в Казани заявил президент китайской компании ChinaNationalEnvironmentalProtectionGroupЧжэнЧжаохуэй.

«Китайские отходы по своей морфологии являются самыми сложными в мире. Именно благодаря этим сложностям мы смогли максимально оптимизировать наши технологии. Ситуация с отходами в России и Китае схожа. Например, то, что мусор никак не сортируется, высокая влажность, замерзание мусора зимой. Эти проблемы характерны для Китая, но они отсутствуют в Японии и Западной Европе», — разъяснил ситуацию ЧжэнЧжаохуэй.

Самый успешный МСЗ в России на данный момент, по мнению исполнительного директора Ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, — это 3-й мусоросжигательный завод Москвы. Он был построен в 2007 году австрийской компанией EVN.

«Он ничем не уступает и, возможно, даже превосходит европейские аналоги. Там нормальный менеджмент, Мосэкомониторинг за ним смотрит. По заверению специалистов, общий ущерб с точки зрения газов, которые он выбрасывает в атмосферу, — как от шести заведенных «КАМАЗов»», отметил Руслан Губайдуллин.

«Мое личное мнение как эксперта — как только построят первый завод в рамках программы «Чистая страна», большое количество вопросов просто уйдет. Потому что люди увидят, что все не так страшно, как это рисуют общественники. Самое главное, что мы должны понимать: противники реформ — это те староверы, которым новая технология и чистая Россия не нужна», — заявил Губайдуллин.