В Татарстане началось голосование за финальную тройку имен аэропортов «Казань» и «Бегишево»

В Татарстане стартовал новый этап голосования по присвоению аэропортам «Казань» и «Бегишево» имен выдающихся деятелей республики, он продлится до 7 ноября. На этом этапе будет определено по три имени для финального голосования, сообщает Общественная палата РТ, сообщает ИА «Татар-информ».

Голосование по проекту «Великие имена России. Республика Татарстан» проходит в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» (https://vk.com/imena_rt, https://ok.ru/group/55481637273844).

Кроме того, проголосовать можно на портале госуслуг РТ в разделе «Опросы жителей» (https://open.tatarstan.ru/polls/). А с 30 октября голосовать можно будет и с помощью мобильного приложения «Услуги РТ».

Имена претендентов были определены экспертами и Общественной палатой РТ после первого этапа голосования в соцсетях, который прошел 16 – 18 октября. С 22 по 28 октября вносились дополнительные предложения.

«Все люди в списке великие, уважаемые, и, конечно, сделать выбор среди них было очень сложно. Именно из них будет выбираться тройка претендентов, а уже потом то имя, которое будет присвоено аэропорту. Процесс многоступенчатый. Но только таким образом мы сможем узнать мнение максимального количества жителей республики. А главное – сможем напомнить людям о наших соотечественниках, которыми мы можем и должны гордиться», – отметил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

Проект «Великие имена России» направлен на присвоение международным аэропортам страны имен великих российских деятелей. В проекте участвуют более 40 аэропортов России.

Около 200 аэропортов мира, в том числе входящие в топ-20 по пассажиропотоку, носят имена людей, которые внесли значимый вклад в развитие своей страны.