В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, пишет ИА «Татар-информ».

По данным Управления по гидрометеорологии Татарстана в ближайшие 3 часа на территории республики ожидается очень сильный южный ветер, порывами до 20-25 метров в секунду. Такая ситуация сохранится сегодня в течение дня и вечером.

ГУ МЧС России по РТ рекомендует при усилении ветра: не выходить из помещений без особой надобности. Не оставлять без присмотра детей.

В случае, если сильный ветер застал вас на улице, сотрудники МЧС Татарстана советуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не прятаться от ветра около стен домов, так как с крыши может оторвать шифер или другой кровельный материал.

Не стоит прятаться от ветра на остановках общественного транспорта и возле недостроенных зданий.

Держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.

Не стоять вблизи больших деревьев и не парковать рядом с ними машины.

Смертельно опасно при сильном ветре находиться под линией электропередачи или подходить к оборвавшимся проводам.

При усилении ветра необходимо плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В помещениях необходимо держаться как можно дальше от окон.