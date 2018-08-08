В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Синоптики и спасатели предупреждают жителей республики о шторме. Ночью и днем 8 августа местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, сильный ветер порывами до 17 м/с, при грозе локально до 19-24 м/с.

Специалисты МЧС РТ в случае ухудшения погодных условий (сильного дождя, ветра и снижения видимости) дают ряд рекомендаций жителям республики. Во время усиления ветра жителям рекомендуют убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Во время усиления ветра рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.