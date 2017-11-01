В Татарстане полностью выполняются поручения Путина

В связи с информацией по изучению языков, распространяемой РБК, свой комментарий дал Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, пишет ИА «Татар-информ».

Он подчеркнул: «В Татарстане выполняются поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, данные на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле 20 июля 2017 года».

Публикация в РБК – один из примеров политизирования вопроса, искажения самой сути постановки вопроса Президентом страны и позиции Республики Татарстан. Русский язык в Татарстане изучается в полном объеме, и это ни у кого не вызывает сомнения или нарекания.

«Могу полностью подтвердить высказывание неназванного чиновника, что все будет в соответствии с законодательством — национальные языки изучаются на добровольной основе. Это правило для всех национальных республик, исключений не будет ни для кого. Представители всех народов, проживающих в нашей республике, добровольно изучают родные языки по выбору – по 2 – 3 часа в неделю. Это касается и русских, и татар, и чувашей, и марийцев, и др. И высказывание Дмитрия Пескова (пресс-секретарь Президента РФ – прим. Т-и), подтвердившего это: “Да, действительно” – вполне логично и не несет в себе никакой сенсации», – отметил Фарид Мухаметшин.

«Представить, что республика хочет ввести два часа в неделю татарского дополнительно, по меньшей мере, некорректно. Речь идет о существующей норме, подтвержденной и федеральным, и республиканским законодательством, по изучению в предметной области государственного языка республик, а это и есть татарский язык. Еще раз подчеркну: это предметная область – государственный язык республики», – добавил он.

«Умиляет рассуждение политолога-эксперта Д. Гусева про республики. Он готов все прокомментировать и осудить, но потрудился бы немного законодательство в языковой сфере почитать. А его вопрос об изучении государственных языков республики в Дагестане и подводит к ответу – один из 14 – по выбору и добровольно. Есть и другие республики, где несколько языков, и с учетом этого выбор и осуществляется. Но в Татарстане наряду с русским государственным языком еще одним государственным языком республики является татарский. Помимо русского он один, и выбор одного из одного также очевиден. Ведь выбор – это не то, что можно выбрать, а можно и вовсе отказаться, ведь речь идет о государственном языке. Выбор в данном случае предопределен. Ни у Министерства образования РФ, ни у прокуратуры РФ претензий к законам республики в образовательной сфере нет. Правовая коллизия по этому вопросу (отсутствие соответствующего вариативного плана) не урегулирована Министерством образования и науки Российской Федерации, поэтому с ними сегодня и идет проработка данного вопроса. Хочется уже сказать, уважаемые журналисты, хватит накалять ситуацию, люди и без этого напряжены. Давайте дадим возможность специалистам и правоведам поработать. Уверен, решение будет найдено», – заявил Председатель Госсовета РТ.