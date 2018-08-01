В Татарстане на проведение Дня учителя потратят 5,7 млн рублей

Министерство образования и науки РТ планирует потратить на празднование Дня учителя 5,7 млн рублей. Соответствующий тендр размещен на сайте государственных закупок.

День учителя в республике отпразднуют 5 октября. Ожидается, что в нем примут участие президент Татарстана, члены правительства, представители федеральных и региональных органов власти и образовательных учреждений, указано в техническом задании к тендеру. Также, согласно документу, концертная программа будет длиться не менее трех часов. Запланирован банкет на 500 человек.

Торжественную церемонию проведет ведущий со званием народного артиста/заслуженного артиста и с опытом работы на телевидении не менее 30 лет.