В Татарстане на проведение Дня учителя потратят 5,7 млн рублей

Министерство образования и науки РТ планирует потратить на празднование Дня учителя 5,7 млн рублей. Соответствующий тендр размещен на сайте государственных закупок.
День учителя в республике отпразднуют 5 октября. Ожидается, что в нем примут участие президент Татарстана, члены правительства, представители федеральных и региональных органов власти и образовательных учреждений, указано в техническом задании к тендеру. Также, согласно документу, концертная программа будет длиться не менее трех часов. Запланирован банкет на 500 человек.
Торжественную церемонию проведет ведущий со званием народного артиста/заслуженного артиста и с опытом работы на телевидении не менее 30 лет.
Традиционно проходит красивый праздник в «Корстоне». Интересно, а в этом году где он пройдет и будут ли приглашены победители конкурса «Авыл укытучысы», который журнал проводит? Один раз в Ратушу пригласили. А в прошлом году Энгель Навапович публично обещал, да забыл свое слово сдержать. даже неудобно за коллег было. В целом, нельзя учителей делить на городских и сельских. Наоборот, учителей из районов нужно даже больше стимулировать. Они, может быть, один раз в жизни могут на такой праздник в Казани с участием випов попасть. И с новым министром пообщаться хочется.