В Татарстане преподаватель университета подозревается в получении взяток

Сотрудники полиции выявили факты получения взяток, мошенничества и злоупотребления полномочиями должностным лицом одного из столичных вузов. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета по РТ.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении доцента Бугульминского филиала КНИТУ Нины Миндияровой. По версии следствия, весной этого года подозреваемая получила от студентов вуза незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. В обмен на деньги она предлагала помощь в написании контрольных и курсовых работ, а также содействие в сдаче зачета по преподаваемому ею предмету.

Свою вину Миндиярова не признала. Расследование уголовного дела продолжается.