В Татарстане пройдет всероссийская олимпиада школьников «ФинТех-2017» среди учеников 9 – 11-х классов общеобразовательных учреждений, сообщает Министерство образования и науки РТ.

Олимпиада проводится для повышения интереса школьников к современной финтех-индустрии, а также создания благоприятных условий для их профессионального становления в будущем.

«Мероприятие включает обязательную регистрацию и два тура. На заочном онлайн-туре будут проведены соревнования по решению командами специализированных для индустрии финансовых технологий задач по блокчейн, чат-ботам, экспертным системам, машинному обучению и биометрии. Участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам первого тура, попадут на финальный очный этап, который пройдет в формате хакатона», – отметили в министерстве.

Регистрация на олимпиаду продлится до 6 марта на сайте финтех-олимпиады. Финал состоится 14 – 16 апреля в Иннополисе.

По материалам ИА «Татар-информ».