В Татарстане прошел Чемпионат по решению геологических кейсов среди школьников

В столице республики на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялся Чемпионат по решению геологических кейсов среди школьников.

Проведение Чемпионата, на котором юные геологи могут проявить себя, уже успело стать доброй традицией: впервые он прошёл в 2015 году.

Масштабы Чемпионата увеличиваются. В этом году свои решения геологических кейсов представили 23 команды. Для сравнения, год назад Чемпионат принимал 16 команд. В соревнованиях участвовали ребята не только из Татарстана, но и со всей России. Так, на Чемпионат приехали сразу две команды из Пермского края.

С приветственной речью выступил старший преподаватель Института геологии и нефтегазовых технологии Андрей Анатольевич Терёхин:

— Хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня в наш институт. Мы собираемся с вами и решаем интересные кейсы уже третий год. И с каждым годом нас становится все больше, а кейсы становятся все сложнее. Вы наше будущее, именно от вас зависит то, какой вы оставите Землю, наш общий дом, следующим поколениям. Проводимый Чемпионат — это своего рода напоминание, что мы должны беречь Землю, заботиться о нашем доме. Желаю всем удачного выступления!

Тема Чемпионата этого года: «Водные ресурсы». Перед участниками была поставлена задача подготовить доклад об истощении водных ресурсов нашей планеты и разработать варианты решения этой проблемы.

Все команды, принимавшие участие в Чемпионате, подготовили отличные доклады, продемонстрировали не только высокий уровень подготовки, но и творчески подошли к заданию. Некоторые ребята во время своих выступлений провели показательные эксперименты.

Оценивало выступления юных геологов экспертное жюри, которое, внимательно выслушав выступающих, задавало им весьма непростые вопросы. Но ребята сумели справиться и с ними.

В перерыве для участников Чемпионата был проведён небольшой интерактив, во время которого ребята смогли познакомиться и пообщаться с друг другом.

Победителями Чемпионата по решению геологических кейсов среди школьников стали: 1-ое место — «Девон» (г. Альметьевск) и «Мамонты» (г. Зеленодольск); 2-ое место — «Роза пустыни» и «Силур»; 3-е место — «КомпАС» и «Трепостомида в тумане»

Также в ходе соревнования был проведён конкурс на лучшую фотографию с хэштегом Чемпионата.

— Чемпионат по решению геологических кейсов — это то место, где школьники могут проявить себя, могут предложить свои решения по важным вопросам. В прошлом году я сама участвовала в Чемпионате, а теперь я студентка 1-го курса, одна из организаторов Чемпионата. Я с нетерпением ждала, как выступит сегодня команда моей школы, переживала за них, но они справились на «отлично», — поделилась своими впечатлениями Харламова Анастасия, студентка 1-го курса Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.

Поздравляем победителей!