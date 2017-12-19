В Татарстане растет популярность портала государственных услуг

Вице-премьер РТ – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов рассказал об итогах года в отрасли, сообщает ИА «Татар-информ».

С каждым годом растёт популярность портала государственных услуг. Еще в 2016 году более 70% населения были задействованы и активно пользовались электронным порталом. Благодаря бесспорному удобству предоставляемых сервисов и услуг, а на портале их порядка 240, татарстанцы провели платежи на 14 млрд рублей. По итогам ноября порталом оказано 106 млн электронных услуг. В 2017 году на портал поступило более 4,5 млн электронных заявлений, около 17 млн раз люди записывались в разные электронные очереди. Для большей мобильности, татарстанцы могут воспользоваться действующим мобильным приложением «Услуги РТ».

Важной новацией этого года стала договоренность Минсвязи РТ со всеми ресурсоснабжающими организациями о прямой оплате: достаточно один раз ввести лицевой счет с абонентским пунктом и можно оплачивать необходимую сумму.

Вице-премьер рассказал о важной новости для людей, живущих частными домами. Заплатить за газ с недавних пор стало возможно без комиссии. В ближайшее время на портале можно увидеть свои начисления за ЖКУ и вводить показания счетчиков по номеру лицевого счета.

«Для нас крайне важно доверие жителей», – подытожил свое выступление Роман Шайхутдинов.

«Татарстанский Иннополис представлен в основном российскими компаниями, и это не случайно. Иннополис в большей степени нацелен на развитие отечественной индустрии», – заметил Шайхутдинов.