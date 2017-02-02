В Татарстане стартует конкурс «Воспитатель года-2017»

С 6 февраля стартует республиканский конкурс среди педагогов дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года Республики Татарстан-2017». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В зональном туре принимают участие по три конкурсанта из каждого муниципалитета – всего 138 педагогов, в том числе и из негосударственных образовательных организаций.

Зональные туры пройдут в десяти районах республики. В частности, 6–7 февраля – в Лениногорском районе, 8 февраля – в Зеленодольском районе, 9 февраля – в Арском районе, 10 февраля – в Тетюшском районе, 13 февраля – в Набережных Челнах, 14 февраля – в Нижнекамском районе, 15 февраля – в Балтасинском районе, 16 февраля – в Казани, 20 февраля – в Актанышском районе, 21–22 февраля – в Чистопольском районе.

Зональный этап конкурса включает творческую презентацию и педагогическое мероприятие с детьми.

Фото: ugranow.ru