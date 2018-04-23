В Татарстане стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

24 апреля ежегодная акция стартует в Казани. Волонтеры раздадут горожанам 15000 символических ленточек. Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы в Великой отечественной войне стартовали во всех районах Казани. В течение нескольких недель в Казани будут проходить митинги, праздники двора, народные гуляния, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах 7 мая в обновленном ДК Ленина состоится торжественное собрание с приглашением 500 ветеранов и тружеников тыла, после завершения которого праздничные мероприятия продолжатся в парке «Крылья Советов». А в крупных торговых центрах с 25 апреля по 10 мая уже традиционно пройдет трансляция праздничного выпуска радиогазеты «Колокол Победы!», посвященная ветеранам Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

В Кировском-Московском районах Казани 3 мая в сквере Васильченко у администрации откроется «Аллея победителей», где на специально установленных стендах каждый сможет поделиться историей и фотографиями участников Великой Отечественной войны своей семьи. Легкоатлетическая эстафета среди учащихся школ совместно с ветеранами пройдет на стадионе «Тасма» 25 апреля. Запланирован и легкоатлетический забег «1418 дней войны».

Для ветеранов Вахитовского и Приволжского районов г.Казани праздничная программа пройдет в обновленном парке Калейдоскоп 4 мая и в саду Кирова 7 мая. А в Доме ветеранов по ул.Дубравная, 35 будет организована полевая кухня и чайные столы.

В Советском районе 8 мая впервые на стадионе «Ракета» состоится масштабное театрализованное представление. В мероприятии примут участие свыше 1000 участников художественной самодеятельности, более 500 детей станут участниками шествия с фотографиями своих дедушек и прадедушек. Завершится праздничное мероприятие концертом профессиональных артистов и победителей творческих конкурсов района.

8 мая в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля торжественно отметят 73-ю годовщину победы с участием ветеранов со всей республики.

Нынешний год отмечен сразу несколькими памятными датами: 100 лет со дня создания Красной Армии, 75-летие Победы в Сталинградской битве и 50 лет поисковому движению. 4 мая 150 школьников примут участие в городской научно-практической конференции «Хроники победы», посвященной 100-летию Красной Армии. В более чем в 100 школьных музеях, с представленными в них экспозициями о Великой Отечественной войне, проходят встречи школьников с ветеранами и тружениками тыла, а также мероприятия, приуроченные к дням воинской славы и памятным датам.