В Татарстане за год планируется трудоустроить 26,5 тыс. школьников

В этом году в Татарстане планируется трудоустроить 26,5 тыс. несовершеннолетних. За четыре месяца уже трудоустроены 1,3 тыс. подростков. Об этом на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева, пишет ИА «Татар-информ».

«Одним из направлений по организации летнего отдыха является и трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Ежегодно в бюджете республики предусматриваются средства на эти цели. На этот год общая сумма составила 26,1 млн рублей», – рассказала докладчик.

По ее словам, в качестве работодателя могут выступать любые организации. «В основном это бюджетный сектор и организации, занимающиеся благоустройством городов и поселков», – заметила Абдреева.

Он также добавила, что на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних состоят 463 подростка. Кроме того, 52 тинейджера в возрасте от 14 до 18 лет находятся в социальных приютах. «Поэтому даны задания подведомственным учреждениям в первую очередь трудоустроить этих детей после завершения их обучения в общеобразовательных школах», – подчеркнула замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ.

По словам замминистра образования и науки РТ Ларисы Сулимы, работодатели, которые устраивают на работу подростков в летнее время, вынуждены нести определенные расходы, поэтому они не заинтересованы в их привлечении. Она считает, что необходимо изменить ситуацию в сторону смягчения требований, для чего следует внести изменения в законодательство.