В Тетюшском районе начинается проверка образовательных учреждений

В соответствии с планом проверок на текущий год, согласованным с Прокуратурой РФ, образовательные организации Тетюшского муниципального района Республики Татарстан подлежат проверке Департаментом надзора и контроля в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Плановые проверки стартовали 9 августа. Таким образом, в план департамента включены 27 школ, 19 детских садов, 3 учреждений дополнительного образования и СПО Тетюшского района.

Проверка образовательных организаций проводится по трем вопросам: государственный надзор в сфере образования, государственный контроль качества образования, контроль за соблюдением лицензионных требований. Кроме сотрудников департамента проверку проводят эксперты из числа учителей-предметников высшей квалификационной категории.