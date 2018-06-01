В Ульяновской области примут региональный закон по поддержке талантов

Об этом заявил Губернатор Сергей Морозов 30 мая в ходе ежегодного отчёта о результатах деятельности Правительства.

«Ульяновская область всегда была богата талантами. Именно поэтому в борьбе за достойное место в настоящем и будущем мы выбрали одним из региональных брендов определение «Родина талантов». Приняты решения по инфраструктуре, в том числе по нашему прототипу Сириуса – центру «Алые паруса», грантовой и стипендиальной поддержке, индивидуальным образовательным траекториям для одарённых детей. Начал работать тьюторский центр, образовательный фонд поддержки талантов, проводятся профильные смены в загородных лагерях, утвержден проект «Непрерывная региональная модель развития талантов». Надо донастроить систему с учетом принципов справедливости и всеобщности. Каждый талантливый ребёнок должен иметь возможность для выстраивания индивидуальной образовательной траектории», приводит слова главы региона официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области ulgov.ru.

Губернатор также отметил, что в ближайшее время начнется разработка областного закона и необходимых актов, направленных на поддержку людей, проявивших выдающиеся способности, а также их наставников. Кроме того, будет усовершенствован с учетом проектов НТИ и региональных инициатив действующий закон «О стипендиях, предоставляемых талантливым и одарённым обучающимся». Также в Ульяновской области сформируют рейтинг работы муниципальных образований с одаренными детьми.