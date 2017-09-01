В воскресенье в Сочи стартует Всероссийский конкурс «Учитель года – 2017»

24 сентября состоится торжественное открытие XXVIII Всероссийского конкурса «Учитель года России». В нем примут участие представители 85 регионов России. Татарстан на состязании педагогов представит учитель математики казанского лицея Алмаз Хамидуллин.

I и II туры конкурса пройдут на родине победителя конкурса прошлого года — в Сочи. Финальные соревнования пройдут в Москве, где 5 октября будет объявлено имя учителя года России.

За звание абсолютного победителя поборются 16 учителей русского языка и литературы, 14 учителей истории, права и обществознания, по 9 учителей математики и иностранного языка, по 6 географов и педагогов начальных классов, 5 физиков, по 4 биолога и информатика, по 3 педагога музыки, физической культуры и химии, по 1 педагогу осетинского языка, развития речи, ИЗО, ОБЖ и изобразительного искусства, сообщает «Учительская газета». Участник из Татарстана преподает математику в лицее-интернате № 2 Казани.