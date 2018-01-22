Варвара Караулова попросила Президента России о помиловании

Осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство» — Варвара Караулова обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Об этом рассказал ряду федеральных СМИ ее отец Павел Караулов. По его словам, Варвара попросила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову оказать помощь и содействие в этом деле. Отец осужденной рассказал, что омбудсмен по правам человека, посетила колонию, в которой отбывает наказание Караулова, и беседовала с ней несколько часов. По его словам, Варвара поступила в университет, начала изучать юриспруденцию, и настроена очень оптимистично.

Напомним, что в мае 2015 года Караулова в тайне от своих родителей вылетела в Стамбул, позднее ее перевезли на тайную квартиру в городке Килис. При незаконном пересечении турецкой границы она была задержана сотрудниками спецслужб. 22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 годам колонии.