Владимир Путин подписал указ о продлении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на три года программу материнского капитала, — до конца 2021-го года, сообщает РИА «Новости».

Закон предполагает право граждан России на получение материнского капитала при рождении второго, третьего или последующих детей в размере 453 тысяч рублей (на 2017 год). Ранее президент заявлял, что программа материнского капитала является хорошим стимулом для рождения детей. 26 декабря продление этой программы одобрили в Совете Федерации.

Законом устанавливается еще одно исключение: предоставить гражданам возможность направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных, связанных с получением дошкольного образования, расходов.