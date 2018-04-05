Власти Москвы изменят даты школьных каникул

График школьных каникул в Москве на будущий учебный год будет пересмотрен с учетом пожеланий родителей учеников. Об этом мэр Сергей Собянин сказал в эфире телеканала «ТВЦ», отвечая на вопрос жительницы города, передает «Российская газета».

Женщина от имени всего сообщества родителей поинтересовалась, нельзя ли изменить утвержденный график школьных каникул на 2018/2019 год. Она считает, что составлены не слишком удобно для тех, кто учится по модульной системе.

— Понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, — ответил Собянин. — Видимо, предстоит еще поработать над графиком. Я соберу руководство департамента образования, обсудим этот вопрос, – сказал мэр, подчеркнув, что будут учтены пожелания родителей.