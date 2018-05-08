Внедрение национальной системы учительского роста вошло в майские указы Президента РФ

Национальная система профессионального роста педагогических работников страны обозначена в числе показателей, которых нужно достичь в 2024 году.

В день инаугурации Президента РФ, которая состоялась вчера, Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Текст Указа опубликован ка сайте Кремля. В числе задач на указанный срок значится внедрение национальной системы учительского роста.

Сейчас Министерство образования и науки России разрабатывает НСУР, которая предполагает создание единых подходов к аттестации педагогов и новых должностей.