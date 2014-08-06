Вниманию авторов электронного педагогического журнала МАГАРИФ.РФ

С 1 сентября 2014 года произойдет изменение стоимости услуг за изготовление Свидетельства о публикации в электронном педагогическом журнале МАГАРИФ.РФ.

200,00 руб. — электронное Свидетельство (без подписи и печати, отправка на e-mail).

250,00 руб. — изготовление Свидетельства (оплата в редакции, Свидетельство выдается на руки).

300,00 руб. — изготовление Свидетельства и отправка почтой по Республике Татарстан.

500 руб. — изготовление Свидетельства и отправка по РФ.

Оплата услуг осуществляется либо через отделение банка, либо в редакции журнала «Магариф» (распечатать квитанцию об оплате можно на сайте http://xn--80aaivq1a3a.xn--p1ai/svidetelstvo-o-publikacii/). Цены указаны без учета банковской комиссии.

ВНИМАНИЕ! Авторы статей, которые отправили материалы до 1 сентября 2014 года, но будут опубликованы (запланированы к оупбликованию) позже этого срока, оплачивают услуги по прежним расценкам, действовавшим до 1 сентября 2014 года: 200,00 руб. — изготовление Свидетельства (оплата в редакции, Свидетельство выдается на руки). 250,00 руб. — изготовление Свидетельства и отправка почтой по Республике Татарстан. 500 руб. — изготовление Свидетельства и отправка по РФ.

Электронный педагогический журнал МАГАРИФ.РФ создан для педагогов дошкольного образования, начальной и средней школы, дополнительного образования. На этом ресурсе они могут свободно публиковать свои методические разработки, сценарии, планы уроков, мастер-классов и т.д. при условии соответствия их Условиям публикации.

Подробности – на сайте www.магариф.рф