Вниманию авторов электронного педагогического журнала МАГАРИФ.РФ

С 1 сентября 2014 года произойдет изменение стоимости услуг за изготовление Свидетельства о публикации в электронном педагогическом журнале МАГАРИФ.РФ.
200,00 руб. — электронное Свидетельство (без подписи и печати, отправка на e-mail).
250,00 руб. — изготовление Свидетельства (оплата в редакции, Свидетельство выдается на руки).
300,00 руб. — изготовление Свидетельства и отправка почтой по Республике Татарстан.
500 руб. — изготовление Свидетельства и отправка по РФ.
Оплата услуг осуществляется либо через отделение банка, либо в редакции журнала «Магариф» (распечатать квитанцию об оплате можно на сайте http://xn--80aaivq1a3a.xn--p1ai/svidetelstvo-o-publikacii/). Цены указаны без учета банковской комиссии.
ВНИМАНИЕ! Авторы статей, которые отправили материалы до 1 сентября 2014 года, но будут опубликованы (запланированы к оупбликованию) позже этого срока, оплачивают услуги по прежним расценкам, действовавшим до 1 сентября 2014 года: 200,00 руб. — изготовление Свидетельства (оплата в редакции, Свидетельство выдается на руки). 250,00 руб. — изготовление Свидетельства и отправка почтой по Республике Татарстан. 500 руб. — изготовление Свидетельства и отправка по РФ.
Электронный педагогический журнал МАГАРИФ.РФ создан для педагогов дошкольного образования, начальной и средней школы, дополнительного образования. На этом ресурсе они могут свободно публиковать свои методические разработки, сценарии, планы уроков, мастер-классов и т.д. при условии соответствия их Условиям публикации.
Подробности – на сайте www.магариф.рф
Хәерле көн, Мәгариф җурналы редколлегиясенә! Буа шәһәре Теремок балалар бакчасыннан Нәни тәрбиячеләр бәйгесе турында материал җибәргән идек. Свидетельство алыр өчен кайда, ничек акча түлисе икән. Гафу итегез. Через портал гос.услуг буламикэн?