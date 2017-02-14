Во Владивостоке 40 подростков подрались из-за девушки

12 февраля во Владивостоке подростки устроили массовую драку. Оказалось, что накануне двое парней поссорились из-за девушки и решили выяснить отношения на следующий день. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.

В драке участвовали около сорока человек. Всем им 15-17 лет . Это знакомые и друзья зачинщиков драки. Интересно, что на лицах подростков были медицинские маски. Парни не использовали никакого вида оружия, поэтому серьёзно никто не пострадал.

По данному факту Следственным комитетом организована доследственная проверка.

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