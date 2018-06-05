Во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 беспилотные летательные аппараты летать не будут

На период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Казани будут введены запреты и ограничения на полеты воздушных судов, беспилотных летательных аппаратов — квадрокоптеров, дронов, аэростатов и т.д. Об этом сообщает пресс-служба Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Ограничения вводятся с 1 июня по 17 июля круглосуточно. Запретная для полетов зона устанавливается радиусом 10 км с центром стадион «Казань-Арена» до высоты 3050 метров. Зона ограничения полетов устанавливается радиусом 110 км с центром стадион «Казань-Арена» до высоты 8100 метров. Ограничивается выполнение полетов гражданскими воздушными судами, в том числе беспилотными, не оборудованными средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации, а также иная деятельность по использованию воздушного пространства, не связанная с полетами воздушных судов.

Деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в данных случаях, осуществляется с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.