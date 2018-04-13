Во время досрочного ЕГЭ было удалено 200 выпускников, за использование шпаргалок и телефонов

Во время досрочного периода с экзаменов было удалено около 200 нарушителей, в том числе 67 человек за использование шпаргалок и 106 – за использование средств связи, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Досрочный период ЕГЭ, который проводился с 21 марта по 11 апреля, прошел на высоком организационном уровне, без серьезных нарушений и технологических сбоев.

После завершения досрочного периода ЕГЭ Рособрнадзор начинает сбор мнений и предложений участников экзаменов о том, как сделать ЕГЭ более комфортным. Их можно направлять на специальный адрес электронной почты: vypusknik2018@obrnadzor.gov.ru.