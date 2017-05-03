Планируемое ограничение по году выпуска автобуса для перевозки учеников похоже будет отменено. Дети продолжат добираться в школу на тех самых желтых автобусах, которым далеко за 10 лет. Минтранс объяснил это неготовностью автопарков. А их укомплектованность, в свою очередь, напрямую зависит от возможностей федерального бюджета. Выход один — отказаться от нововведений и ждать лучших времен. Автобусы и дети в них тоже подождут, наверное. Правда, за последние годы Татарстан успел получить по федеральной программе более 150 школьных автобусов. Но еще осталась работа и для стареньких желтенких.
В России насчитывается около 872,5 тысяч автобусов, из них более половины выпущены более 10 лет назад. Запрет на перевозку детей в транспорте, с года выпуска которого прошло более 10 лет, должен был вступить в силу еще с 1 января этого года. Такой срок был указан в Постановлении Правительства № 652 от 30 июня 2015 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами». Именно тогда многие сельские ребята, а ещё раньше их родители, вздохнули с облегчением. Их можно понять, они надеялись на то, что впредь к их дому будет подъезжать новый, блестящий на солнце автобус, которому не страшны ни ямы, ни размытые сельские дороги.
Оказалось, что радоваться за безопасность школьников еще рано. Исполнение постановления перенесли на полгода позже. И вот, когда до назначенного срока остался ровно, месяц в СМИ появилась информация о том, что и в этот раз запрета может не случится. Если все же случится, возникнет другая проблема. Автобусов, удовлетворяющих условиям документа, на всех не хватит. Тогда дети останутся совсем без транспорта, родителям, у которых есть такая возможность, придется возить школьников самим. По этой причине «возрастной ценз» для автобусов могут снять. Министерством транспорта России подготовлен соответствующий проект.
«В случае сохранения требований к школьным автобусам с 1 июля 2017 года возникает риск необеспеченности более 50 тыс. детей доставкой до мест их обучения и обратно. Около 1,5 тыс. общеобразовательных организаций будут иметь затруднения с транспортировкой обучающихся. В 2018 и 2019 годах количество детей и школ, не обеспеченных услугами школьных автобусов, в среднем будет увеличиваться на 15 % ежегодно», – цитирует пресс-службу Минтранса газета «Известия».
На обновление парка школьных автобусов из федерального бюджета в прошлом году было выделено 3,9 млрд рублей. На эти средства закупили и поставили в регионы 2468 школьных автобусов. В списке таких есть и Татарстан. В 2016 году сельские школы республики получили в эксплуатацию более ста автобусов. Но это не позволяет говорить о том, что проблема транспорта у нас решена, что подтверждает и статистика. Заявленная потребность регионов на 2016 год была удовлетворена лишь на 51%. Два месяца назад, 1 марта, по федеральной программе Татарстан получил еще 51 школьный автобус. Они отправились в 26 районов. В их числе Агрызский, Атнинский, Балтасинский, Буинский, Высокогорский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Пестречинский.
Как заявил во время вручения ключей Рустам Минниханов, сегодня школьные автобусы – это необходимый вид транспорта. Президент отметил, что важно обеспечивать одинаковые условия для детей из городов и деревень.
«Конечно же, мы не можем везде иметь большие базовые школы. И школьные автобусы решают задачу доставки детей из сел к крупным школам», – сказал Президент республики.
Таких задач у транспорта еще много. В некоторых районах до сих пор некому их решать. Автобусов просто нет, или они в ненадлежащем состоянии.
Между тем, за три месяца этого года на российских дорогах произошло 1602 ДТП, в которых погибли 80 детей — это на 38% больше, чем год назад. Пострадали 1842 ребенка — на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А цифры все изменяются в сторону увеличения. То же можно сказать и о количестве школьников, которые приезжают на уроки на автобусах. На 1 января 2016 года около 300 тысяч детей по всей России проживают в деревнях, где нет школ.