Воспитанники кадетского корпуса ПФО доказали свое право носить голубые береты

19 мая 2018 года в Нижегородском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф. прошел заключительный этап квалификационных испытаний среди воспитанников на право ношения голубого берета, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Экзамен для нижегородских кадет начался с построения на плацу, чтобы получить задания и регламент прохождения марш-броска на 5 км. Впереди у ребят – преодоление водной преграды, очага химического поражения, а также участка огневых засад и песчаной дороги.

Проводимые испытания являются для участников показателем престижа и авторитета. Голубой берет – символ Воздушно–десантных войск и носится только теми кадетами, которые достойны данного права по своим моральным и физическим качествам.

В этом году все испытания с оценкой «зачет» прошли двенадцать воспитанников Нижегородского кадетского корпуса ПФО.

Вручение голубого берета состоялось при общем построении всего кадетского корпуса и при выносе штандарта учебного учреждения.

В числе почетных гостей мероприятия были чемпион мира по версии WBA, боксер-профессионал Денис Лебедев и чемпион мира по версии WBA, боксер-профессионал Александр Поветкин, а также руководство региональной и городской властей.

Напомним, проект «КаДетство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и при поддержке Минобороны России. В рамках проекта созданы и успешно развиваются Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Пермский, Нижегородский и Чувашский кадетские корпуса Приволжского федерального округа.

Проект реализуется по целому спектру направлений, включающих поддержку материально-технической базы, профориентацию, дополнительную мотивацию педагогов. Ключевую роль в организации профильной подготовки воспитанников кадетских корпусов играет подписание соглашений с Минобороны России и Росгвардией. В частности, для кадетских корпусов определены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части (в соответствии с профилем подготовки кадет). Одним из итогов проводимой работы является то, что более половины выпускников кадетских корпусов ПФО поступают в профильные высшие учебные заведения.

На данный момент в Татарстанском кадетском корпусе Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина разрабатываются квалификационные испытания по получению знаков отличия.