Воспитатель из Татарстана участвует в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2017»

Сегодня в Рязани стартует заключительный этап VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017». В нем примут участие 75 педагогов дошкольного образования, которые одержали победу в регионах.

Нашу республику представит Волостнова Марина Владимировна, воспитатель чистопольского детского сада №20. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

По итогам очных конкурсных испытаний «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми» десять участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, признаются лауреатами и продолжают соревнование за звание абсолютного победителя конкурса. Лауреатов ждут два испытания: публичная лекция и ток-шоу «Профессиональный разговор», которые будут транслироваться на сайте конкурса в режиме реального времени.