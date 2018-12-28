Время отдыхать: а как вы проведете январские каникулы?

Татарстанцев ждут продолжительные новогодние каникулы. Как провести их с пользой для себя и своей семьи? Чем заняться? Куда сходить? Мы решили узнать у наших читателей, чему они планируют посвятить зимний отдых.

Для россиян январские каникулы – это не просто десять дней, которые можно посвятить всему, что душа твоя пожелает. Это маленькая жизнь. Уверена, что взрослые в большинстве своем ждут Новый год не столько из-за веры в чудеса, она ведь уже давно осталась где-то там далеко, в детстве. Нет, нам теперь нужно не волшебство, а отдых. И пусть это звучит грустно, зато правдиво.

Итак, в нашем распоряжении десять дней отдыха. Чем займемся?

Гулия, офис-менеджер:

— В этом году планы у нашей семьи просто грандиозные: мы решили устроить детям настоящий праздник и познакомить их с самым главным Дедом Морозом России. Практически сразу после Нового года, в первых числах января, мы поедем, даст Бог, в Великий Устюг, где надеемся встретиться с самым настоящим Дедом Морозом. Наши девочки уже ждут не дождутся, когда наконец-то сядут в поезд и отправятся в «сказку». А самое смешное то, что муж, кажется, больше детей ждет этой поездки, каждый день говорит о том, как замечательно пройдет Новый год в этот раз. В свои 45 верит в Деда Мороза сильнее, чем дети.

Лиана, учительница:

— Если честно, то на эти новогодние каникулы каких-либо определенных планов у меня нет. Думаю, все будет так же, как и всегда. Приведу в порядок дом, возможно, отдохну пару дней в деревне у бабушки.

Галина, продавщица:

— В нашей семье уже не первый год существует новогодняя традиция: нет, в баню мы не ходим, но в обязательном порядке сразу же после Нового года мы все должны искупаться в Голубом озере, что рядом с Казанью. Уже не помню, кому из нас и при каких обстоятельствах первому пришла в голову эта безумная идея, но вот уже четыре года подряд мы все, и бабушки, и дедушки, проходим через это. Зачем? Я верю, что если мы искупаемся в ледяном озере, то весь следующий год будем здоровы, что самое главное, и удачливы.

Яков, работник цеха:

— Январские каникулы всегда провожу в родной деревне. У нас очень большая семья и мы стараемся собраться все вместе на Рождество. Увидеть родных и близких, узнать, как у них дела, что происходит у них в жизни – обычно все это редко удается в будни.

Марина, студентка КГМУ:

— Хотелось бы мне сказать, что я с нетерпением жду январских каникул, но это вовсе не так. Вот честно, пусть время летит не так быстро, и пусть Новый год не приближается так стремительно. А все потому что, то, что для других десять дней отдыха – для меня десять дней «зубрежки». Зимняя сессия уже совсем рядом, и первые экзамены вот-вот начнутся. И мне придется готовиться к ним почти все каникулы, пока родители будут весело проводить время, гуляя по городу. Нечестно это.

Расскажите и Вы в комментариях, чем собираетесь заняться в январские каникулы.