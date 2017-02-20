Всероссийская выставка и фестиваль туризма и активного отдыха «Открой свою Россию» пройдет в феврале в Москве

С 22 по 24 февраля 2017 года в Выставочном комплексе «Гостиный двор» (г. Москва) пройдет II Всероссийская выставка и фестиваль активного туризма и отдыха «Открой свою Россию» при поддержке Федерального агентства по туризму и Российского союза туриндустрии.

Выставка и фестиваль «Открой свою Россию» — это уникальное явление в туристической индустрии страны, отражающее комплексный подход к развитию всесезонного внутреннего туризма и отдыха. Впервые на единой площадке посетители смогут узнать о местах отдыха в России, познакомиться с современной одеждой, обувью и экипировкой для туризма и активного отдыха, а в фестивальной зоне принять участие в мастер-классах, тест-драйвах, розыгрышах ценных призов, посетить спецпоказы кино о путешествиях и встретиться с известными исследователями и профессиональными путешественниками.