Всероссийские школьные конкурсы

Представляем Вам список Всероссийских конкурсных мероприятий на 2017 год.

1) 2-й Всероссийский конкурс «Мы растим будущее России» 2017

* г. Санкт-Петербург — в период с 10 по 19 февраля (всего 5 дней)

прием заявок до 15 января 2017 г.

* г. Москва — в периодс 27 февраля по 05 марта (всего 5 дней)

прием заявок до 15 января 2017 г.

2) Ежегодный Всероссийский конкурс исследовательских проектов «Из глубины веков до наших дней» 2017

* г. Санкт-Петербург — в период с 09 по 19 февраля (всего 5 дней)

прием заявок до 15 января 2017 г.

* г. Москва — в периодс 27 февраля по 05 марта (всего 5 дней)

прием заявок до 18 января 2017 г.

3) Седьмой Всероссийский КОНКУРС ПРОЕКТОВ

«Моя инициатива — воплощение в реальность» 2017

* г. Санкт-Петербург — в период со 02 по 13 апреля (всего 5дней)

1) Заочный — прием заявок до 15 января 2017 г.

2) Очный — прием заявок до 15 февраля 2017 г.

прием заявок от ОПОРНЫХ ПУНКТОВ — до 25 февраля 2017 г.

4) 10-й Всероссийский фестиваль школьных средств массовой информации и творческих коллективов «Пою моё Отечество!» 2017

* г. Санкт-Петербург — в период со 02 по 13 апреля (всего 5дней)

прием заявок до 27 февраля 2017 г.

прием заявок от ОПОРНЫХ ПУНКТОВ — до 10 марта 2017 г.

5) «Нам нести Знамя Победы» 2017

Третий Всероссийский КОНКУРС посвящён ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ России

* г. Санкт-Петербург — в период со 02 по 13 апреля (всего 5дней)

1) Заочный — прием заявок до 15 января 2017 г.

2) Очный — прием заявок до 15 февраля 2017 г.

прием заявок от ОПОРНЫХ ПУНКТОВ — до 25 февраля 2017 г.

Информация о конкурсах опубликована на Главной странице сайтов: http://мы-юные.рф и http://sh-st.ru — в меню “Конкурсы 2017”