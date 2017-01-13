Всероссийские школьные конкурсы

Представляем Вам список Всероссийских конкурсных мероприятий на 2017 год.
1) 2-й Всероссийский конкурс «Мы растим будущее России» 2017
* г. Санкт-Петербург — в период с 10 по 19 февраля (всего 5 дней)
прием заявок до 15 января 2017 г.
* г. Москва — в периодс 27 февраля по 05 марта (всего 5 дней)
прием заявок до 15 января 2017 г.
2) Ежегодный Всероссийский конкурс исследовательских проектов «Из глубины веков до наших дней» 2017
* г. Санкт-Петербург — в период с 09 по 19 февраля (всего 5 дней)
прием заявок до 15 января 2017 г.
* г. Москва — в периодс 27 февраля по 05 марта (всего 5 дней)
прием заявок до 18 января 2017 г.
3) Седьмой Всероссийский КОНКУРС ПРОЕКТОВ
«Моя инициатива — воплощение в реальность» 2017
* г. Санкт-Петербург — в период со 02 по 13 апреля (всего 5дней)
1) Заочный — прием заявок до 15 января 2017 г.
2) Очный — прием заявок до 15 февраля 2017 г.
прием заявок от ОПОРНЫХ ПУНКТОВ — до 25 февраля 2017 г.
4) 10-й Всероссийский фестиваль школьных средств массовой информации и творческих коллективов «Пою моё Отечество!» 2017
* г. Санкт-Петербург — в период со 02 по 13 апреля (всего 5дней)
прием заявок до 27 февраля 2017 г.
прием заявок от ОПОРНЫХ ПУНКТОВ — до 10 марта 2017 г.
5) «Нам нести Знамя Победы» 2017
Третий Всероссийский КОНКУРС посвящён ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ России
* г. Санкт-Петербург — в период со 02 по 13 апреля (всего 5дней)
1) Заочный — прием заявок до 15 января 2017 г.
2) Очный — прием заявок до 15 февраля 2017 г.
прием заявок от ОПОРНЫХ ПУНКТОВ — до 25 февраля 2017 г.
Информация о конкурсах опубликована на Главной странице сайтов: http://мы-юные.рф и http://sh-st.ru — в меню “Конкурсы 2017”