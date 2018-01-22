Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов пройдут в Казани

В столицу Татарстана приедут юные футболисты со всей страны.

Министерство спорта РФ, Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз», публичное акционерное общество «Мегафон», Благотворительный фонд поддержки детских домов «Футбол – детям» при участии Министерства образования и науки РФ проведут открытые Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!».

Республиканский этап состоится 1 февраля 2018 года в спортивном зале спорткомплекса «Олимпиец», расположенного по адресу: г. Казань, ул.Горьковское шоссе, д. 160