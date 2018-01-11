Вся надежда на татарские садики

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что и в детских садах вслед за школами начнут ограничивать преподавание татарского языка. Методички, которые с ноября 2013 года регламентировали обязательное изучение государственного языка республики дошкольниками, не подлежат применению. В письме, которое подписал в последний рабочий день прошлого года министр образования и науки республики Рафис Бурганов, дошкольным учреждениям рекомендовано формировать расписание занятий и объем образовательной нагрузки в соответствии с ФГОС и СанПин.

Мы решили узнать, какие изменения произошли во время новогодних каникул в дошкольных учреждениях детские сады столицы.

Рузиля Абдуллина, старший воспитатель детского сада №162 Казани:

– В нашем саду воспитание и обучение ведется на татарском языке. На сегодня нас посещают около двухсот детей. Да, мы слышали о том, что методички могут отменить, но пока это только слухи. В садике пока нет официальной информации о том, что будут сокращены уроки татарского языка или уволены преподаватели данной дисциплины.

Рита Хәкимова, заведующая детским садом №99 Казани:

– Пока никакой информации не было. Работаем в таком же режиме, по тем де программам, по каким начали учебный год. И в татарских группах ничего не изменилось. Хочу обратить внимание, что в нашем саду родители очень охотно отдают своих детей в татарские группы. Наши дети ставят инсценировки на татарские сказки, изучают песни, даже ансамбль организовали. В общем, у нас никаких перемен нет.

К сожалению, до соответствующего отдела министерства образования мы не смогли дозвониться.