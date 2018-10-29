Вячеслав Никонов: «Третья проблема — острая нехватка учителей родных языков»

Вопрос об изучении родного языка в школах страны был поднят в рамках заседания Совета при Президенте по межнациональным отношениям. С соответствующим докладом выступил Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем выступлении Вячеслав Никонов отметил, что на сегодняшний день образование в России ведется на 24 языках, а предмет «родной язык» изучается по 81 языку.

По словам Председателя Комитета, в настоящее время существует достаточно широкий круг проблем, связанный с изучением родного языка в российских школах. А именно: 1) учебники и учебные пособия (на данный момент в федеральном перечне присутствуют учебники только по 6 языкам); 2) примерные образовательные программы (утверждены только 13); 3) нехватка кадров; 4) проблемы, связанные с наукой, филологией изучения родных языков.

Также парламентарий отметил, что эти проблемы решаемы, но начинать решать их нужно уже сегодня.