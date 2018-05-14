Выпускник с ножом напал на директора школы из-за плохой характеристики

В Забайкальском крае заключен под стражу 18-летний молодой человек, совершивший нападение на директора школы.

По данным следствия, 7 мая вечером обвиняемый напал на 63-летнего директора около его дома, нанеся мужчине несколько ударов ножом. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Молодой человек пояснил, что мотивом совершения преступления стала личная неприязнь, а также плохая характеристика, представленная директором школы в военный комиссариат.