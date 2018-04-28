Выпускники 2018 года рассказали о готовности к ЕГЭ

Рособрнадзор снял видеоролик, в котором приняли участие одиннадцатиклассники из 50 регионов России. Уже три года будущие участники ЕГЭ становятся героями весеннего видеоролика, чтоб передать заряд уверенности своим сверстникам, которые в эти дни готовятся к экзаменам, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В каждом регионе России проходят съёмки и видеоматериалы отправляются в Рособрнадзор. Главное, что требуется от участников, чтобы войти в финальный общероссийский ролик – уверенность в своих силах для главных слов: «Я сдам ЕГЭ». В этом году продолжительность ролика была увеличена почти в два раза, потому что от выпускников поступило рекордное количество видеозаписей. Ребята со всей Россией делятся своими мыслями перед экзаменами. «Для меня ЕГЭ – это одно из интереснейших испытаний, которые предстоит пройти на пути к своей мечте», – говорит Полина Железная из Ростовской области.

Традиционно видеороликом с выпускниками начинается Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ». Выпускники из разных городов страны самостоятельно записывают свои видеообращения с пожеланиями к сверстникам хорошо сдать ЕГЭ. Видео с выпускниками, не вошедшие в финальный ролик, будут опубликованы на региональных сайтах и в социальных сетях органов управления образованием. Все записи можно будет найти по хэштегам «#ЯсдамЕГЭ» и «#РасскажиоЕГЭ».