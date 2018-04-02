Выпускники школ досрочно сдают ЕГЭ по биологии, физике и иностранным языкам

Участники досрочного периода ЕГЭ-2018 сдают сегодня экзамены по биологии, физике и иностранным языкам.

По данным Департамента надзора и контроля в сфере образования, в Татарстане экзамен по иностранным языкам сегодня сдают 80 человек, по физике — 178 человек. Большое количество желающих досрочно сдать ЕГЭ по биологии. Заявление на участие в экзамене по этому школьному предмету подали 228 человек.

В этом году изменений в КИМ ЕГЭ по биологии нет. В экзамене по иностранным языкам уточнены критерии оценивания выполнения заданий 39 и 40. Что касается итоговой государственной аттестации по физике, КИМ 2018 года потерпели существенные изменения. В част 1 добавлено одно задание базового уровня, проверяющее знания по астрофизике. Кроме того, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 50 до 52.