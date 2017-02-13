Выставка «Путешествие в прошлое: предметы тюркской культуры из семейного собрания Рафаэля Халитова» ждет посетителей

Желающих увидеть редкий женский головной убор, украшенный ювелирными подвесками, нагрудником и накосником ждут в Музее истории государственности Татарстана. Здесь 10 февраля в рамках выставочного проекта «Коллекция моей семьи» открылась выставка «Путешествие в прошлое: предметы тюркской культуры из семейного собрания Рафаэля Халитова».

Ювелирные украшения, рукописи, монеты, ткани с тамбурной вышивкой, предметы национального костюма и повседневного быта – всё это представлено на выставке. Экспонаты отправляют посетителей в Евразию XVII-XX веков. Сохранились и фрагменты старинной конской сбруи XVII века, и редкий женский головной убор, украшенный ювелирными подвесками различной формы с нагрудником и накосником.

Семейное собрание Рафаэля Халитова открывает масштабный выставочный проект «Коллекция моей семьи». Собрание передавалось из поколения в поколение.

Посетить выставку можно до 26 марта.